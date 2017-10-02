  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

خلال مؤتمر لحكومة الوفاق

بالصور والفيديو : الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة

الإثنين 02 أكتوبر 2017 01:28 م بتوقيت القدس المحتلة

الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن الحكومة عادت إلى غزة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، معلنًا بدء ممارستها لمهامها في غزة.

ووصل ظهر اليوم الاثنين، وفد حكومة الوفاق الى غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، وعقد مؤتمرًا لرئيس الوزراء رامي الحمد الله

وأكد "الحمدالله" خلال كلمةٍ له عقب وصوله لغزة، أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون إلا بوحدة الضفة المحتلة وغزة.

وبين أن المستفيد الوحيد من الانقسام هو الاحتلال، معتبرًا قرار حماس بحل اللجنة الإدارية خطوة مهمة، سيتم البناء عليها الكثير من العمل.

وتطلع إلى العمل مع الفصائل كافة، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحزبية والفئوية.

ودعا "الحمد الله" الجميع للالتفاف حول حكومة الوحدة الوطنية وإنجاح المشروع الوطني، مؤكدًا أن غزة ستبقى حامية الهوية الفلسطينية.



التقاط.JPG

22089419_1479839352052135_3776931650726215407_n

22089955_1479839345385469_1331932160837549122_n

الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة
الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة
الحمد الله: الحكومة بدأت بممارسة مهامها في غزة
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
083e594fa08a487805f67e8a8c51535e

هنية يهاتف عباس ويستعرضا ترتيبات استقبال الحكومة والمناخ الإيجابي
image-J8ADDP35YD02UOXH

الاحتلال يعيد فتح طريق رام الله الجلزون
التقاط

الاحتلال يعتقل الصحفي محمد عوض من رام الله
afa9472280d4cadb70db567e0f685117

بدران للأقصى: لقاءٌ بين حماس وفتح بالقاهرة بعد زيارة الحكومة لغزة
da3e831a7b5ef5f9da4558f2e6980d28

القانوع: حماس ستعقد لقاءات مع فتح والفصائل بعد زيارة الحكومة

الأخبار الرئيسية

منذ 4 دقائق

المنظمة العربية في بريطانيا تدعو لتجريم الاعتقال السياسي
منذ ساعة

قرار صهيوني بمنع الأطفال من اللعب في باحات الأقصى
منذ 3 ساعات

مؤبدان و16 عاماً ضد الأسير زياد عواد من الخليل
منذ 4 ساعات

أسرى فلسطين: 2860 قراراً إدارياً بحق الأسرى خلال انتفاضة القدس
منذ 6 ساعات

هيئة الأسرى: 24 أسيرة بأوضاع صعبة في سجن "الدامون"
منذ 11 ساعة

برنامج حكومة الوفاق بدءًا من وصولها لمعبر "إيرز" اليوم

مقالات

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

المصالحة الفلسطينية ليست شخصية

د. فايز ابو شمالة
عد تنازلي.. لا تراجعي

عد تنازلي.. لا تراجعي

د.أيمن ناهية
عملية قطنة تجديد النشاط الآلي

عملية قطنة تجديد النشاط الآلي

إبراهيم المدهون
ثلاثة سيناريوهات ومصالحة

ثلاثة سيناريوهات ومصالحة

د. فايز ابو شمالة