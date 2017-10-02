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الاحتلال يعتقل مقدسيين ويقتحم حي عين اللوزة بسلوان

الإثنين 02 أكتوبر 2017 12:07 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مقدسيين ويقتحم حي عين اللوزة بسلوان

اقتحمت قوات الاحتلال صباح الاثنين، حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر محلية،أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، وانتشرت في شوارعه، وشرعت بتفتيش الشبان والمركبات.

وأشارت إلى أن القوات الخاصة انتشرت مساء أمس بالحي بعد إلقاء وابل من الحجارة باتجاه سيارة حرس المستوطنين، لافتًا إلى أن القوات اعتقلت الشاب يوسف ماهر الرجبي (18عامًا) من حي بطن الهوى بسلوان.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأحد، شابًا بعد محاصرة مركبته في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وجرى اقتياده بسيارة عسكرية إلى جهة مجهولة.

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