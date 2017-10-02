برنامج حكومة الوفاق بدءًا من وصولها لمعبر "إيرز" اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، خط سير حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني منذ لحظة دخولها قطاع غزة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه وفور وصول وفد الحكومة، سيكون هناك وقائع الاستقبال الرسمي بحضور الوفد الأمني المصري والمؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله الساعة ١٢ظهرا بمعبر بيت حانون.

وأضاف المكتب الإعلامي: "سينتقل الوفد الحكومي بعدها مباشرة للشجاعية لمعاينة منزل المواطن مفيد ابو الخير الذي دمر بالحرب الأخيرة وأعيد بناءه قرب مستوصف القبة".

بعدها يستضيف القيادي في حركة "فتح" أبو ماهر حلس الوفد وعدد من ممثلي الفصائل في بيته على مأدبة غداء، ويتوجه الوفد للفندق للراحة وبعدها لقاءات الوزراء مع طواقم عمل وزاراتهم.