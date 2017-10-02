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42 من أهالي أسرى غزة يزورون 22 أسيرًا بـ"نفحة"

الإثنين 02 أكتوبر 2017 09:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

42 من أهالي أسرى غزة يزورون 22 أسيرًا بـ"نفحة"

سمحت سلطات الاحتلال ، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن نفحة الصهيوني؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة  بتوجه 42 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم-بينهم 11 طفلًا دون سن الـ 14 عامًا-لزيارة 22 أسيرًا فلسطينيًا بسجن نفحة.

ويقع سجن نفحة في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة (جنوب بئر السبع بـ100 كلم)، ويعد من أشد السجون الصهيونية  قسوة، وهو معزول عن بقية السجون الأخرى، ويضم نحو 800 أسير فلسطيني.

وتواصل سلطات الاحتلال حرمان عددٍ من أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون؛ تطبيقًا لقرار يقضي بحرمان أسرى حركة حماس بغزة من الزيارة حتى إشعار آخر.

وابتدأ الاحتلال في 3 يوليو الجاري تطبيق قرار المنع؛ حيث سمح لمن لا ينتمي أبناؤهم لحماس بقطاع غزة بالزيارة.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 350 أسيرًا من غزة، واستشهد 206 أسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

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