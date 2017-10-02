استعدادات لوصول حكومة الوفاق إلى غزة اليوم

قناة الأقصى - غزة

يصل اليوم الاثنين، وفد حكومي يضم كافة وزراء الوفاق الوطني إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، في زيارة هي الثانية للحكومة منذ تشكيلها بعد إعلان الشاطئ في يونيو/ حزيران 2014.

وسيترأس رامي الحمدالله رئيس الوزراء وفد الحكومة إلى القطاع قادما من رام الله، حيث يرافقه في الزيارة طواقم من قيادة الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة .

واتخذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إجراءات أمنية مشددة لتأمين زيارة الحكومة التي سيكون في استقبالها بمعبر بيت حانون "إيرز" وفد فلسطيني من مختلف الفصائل، بالإضافة إلى مسؤولين مصريين وصلا أمس إلى غزة.

وسيتوجه الوفد عقب وصوله إلى منزل القيادي في حركة فتح أحمد حلس في حي الشجاعية، إلى جانب قيادات من الفصائل، ثم سيتجه إلى الفنادق التي تقرر استضافته فيها، على أن يعقد سلسلة لقاءات قبل أن يعقد يوم غد الثلاثاء أول اجتماع له في قطاع غزة.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء أمس الأحد، قد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس محمود عباس استعرض خلاله ترتيبات استقبال الحكومة في قطاع غزة.

وسبق وصول وفد الحكومة، قدوم وفد أمني مصري يضم شخصيتين من مستشاري رئيس جهاز المخابرات اللواء خالد فوزي، هما اللواء همام أبو زيد، واللواء سامح كامل، إذ سيتابع الأخير تنفيذ اتفاق المصالحة وتسلم حكومة الوفاق مهامها.

كما وصل أمس وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو إلى القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز"، حيث توجه فورا إلى مقر الوزارة وتسلم مهامه وعقد اجتماعا مع مسؤولي الوزارة بغزة، قبل أن يلتقي مع هنية في منزله.