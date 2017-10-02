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طالت صحفيين

اعتقالات بالضفة عقب مداهمات للاحتلال

الإثنين 02 أكتوبر 2017 08:16 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات بالضفة عقب مداهمات للاحتلال

شنت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وشملت الاعتقالات أيضا صحفيين .

فقد، اعتقلت قوات الاحتلال الزميلين الصحفيين أمير أبو عرام، وعلاء الطيطي،  في الخليل.

وقال مراسلنا إن قوة عسكرية اقتحمت منزل الصحفي الطيطي في مخيم العروب بالخليل، واعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم بلدة بير زيت شمال رام الله واعتقل مراسل قناة الأقصى الصحفي أمير أبو عرام بعد تكسيره للأبواب والقيام بأعمال تفتيش دقيقه في المنزل، وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان في قرية كوبر عرف منهم: الشاب كرمل البرغوثي والشاب أحمد مجدي زيبار، حيث قام الاحتلال بأعمال التفتيش والتخريب في المنازل، قبل أن تنسحب الدوريات خارج القرية.

اعتقالات في نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال حملة مداهمات في عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع 15 بمدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة بينها وبين عشرات الشبان، واعتقلت الشاب ايمن درويش بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت بلدة بيت دجن شرق المدينة، واعتقلت الطالب بجامعة النجاح الأرقم معتصم ربحي حنيني بعد مداهمة منزله وتحطيم بوابته الرئيسية.

واعتقلت كلال من الشاب محمد خالد عامر من قرية كفر قليل جنوب المدينة، والشاب مالك واصف عصايرة من بلدة عصيرة القبلية جنوب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل.

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