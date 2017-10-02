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يبدأ منتصف ليلة الثلاثاء

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على الضفة لـ11 يومًا

الإثنين 02 أكتوبر 2017 08:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرض طوقًا عسكريًا على الضفة لـ11 يومًا

قررت سلطات الاحتلال الصهيونية فرض طوق عسكري تام على الضفة الغربية لمدة 11 يومًا خلال ما يسمى "عيد العرش اليهودي".

وسيبدأ سريان الطوق العسكري من منتصف ليلة الثلاثاء القادم، وحتى مساء السبت بعد القادم، بواقع 11 يوما.

ويُمنع بموجب هذا الطوق العمال الفلسطينيون من الدخول والخروج إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الأمن الصهيوني "أفيغدور ليبرمان" قرر فرض الطوق العسكري بضغط من وزير الأمن الداخلي، "غلعاد إردان"، والشرطة الصهيونية، رغم اعتراض الجيش على هذه الخطوة.

واعتبر "ليبرمان" الطوق، ردًا على عملية "هار أدار" التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر أمن الاحتلال قبل عدة أيام قرب مدينة القدس المحتلة.

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