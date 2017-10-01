هنية يهاتف عباس ويستعرضا ترتيبات استقبال الحكومة والمناخ الإيجابي

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل قليل الأخ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، حيث تم استعراض الترتيبات لاستقبال الحكومة الفلسطينية في غزة والوقوف على المناخ الإيجابي الواعد الذي يسود الساحة الفلسطينية في هذه الأوقات واستثمارها في استعادة الوحدة الوطنية وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، في إقامة دولته على كامل تراب الوطن الفلسطيني وعاصمتها القدس.

كما تم التأكيد على استمرار الاتصالات لبدء الحوار المباشر في كافة القضايا.

وجرى خلال الاتصال الترحيب بالوفد المصري وما يعكسه ذلك من دعم مصري عربي للمصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني.