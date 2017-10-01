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هنية يستقبل الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة لمتابعة ملف المصالحة

الأحد 01 أكتوبر 2017 06:16 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يستقبل الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة لمتابعة ملف المصالحة

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية مساء اليوم الأحد، وفداً أمنياً ودبلوماسياً مصرياً وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وكان الوفد المصري وصل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع؛ لمتابعة ملف ترتيبات المصالحة الفلسطينية واستلام حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كافة في القطاع دون أي عائق.

وقد حضر الاجتماع كل من رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني توفيق أبو نعيم.

ورحبت حركة حماس بقدوم الوفد الأمني المصري إلى غزة والذي يأتي تتويجا لتفاهمات القاهرة واستمرارا للجهود المصرية في رعاية المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي مساء الأحد: نعمل على إنجاح الدور المصري؛ لما لمصر من مكانة كبيرة لشعبنا وقضيتنا.

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