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استشهاد لاجئ فلسطيني بقصف حي المنشية بدرعا

الأحد 01 أكتوبر 2017 01:34 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد لاجئ فلسطيني بقصف حي المنشية بدرعا

قناة الأقصى

استشهد لاجئ فلسطيني باستهداف قوات النظام السوري لحي المنشية بمخيم درعا للاجئين الفلسطينيين  بسورية.

وقالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إن قوات النظام استهدفت حي المنشية بدرعا، وهو بلد تقطنه عشرات العائلات الفلسطينية، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين برصاص القناصة في الحي، بالإضافة لاستهداف المخيم بنيران الرشاشات الثقيلة.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن قوات النظام استهدفت أمس حي طريق السد بقذائف الهاون مما خلف خراباً في المنازل وحالة خوف بين الأهالي، فيما لا يزال سكان مخيم درعا الذي دمر حوالي 80 % من مبانية والعائلات الفلسطينية القاطنة في حي طريق السد يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم.

كما يعاني أهالي المخيم من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لفترات زمنية طويلة.

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