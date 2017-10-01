الاحتلال يحكم على الأسير المقدسي خالد الباسطي بالسجن 21 عاماً

قناة الأقصى

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة الرملة حكماً بالسجن الفعلي لمدة 21 عاماً على الأسير المقدسي الجريح خالد صلاح الدين خميس الباسطي ( 30عاماً)، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن بداية انتفاضة القدس .

قوات الاحتلال اعتقلت "الباسطي" بتاريخ 13/10/2015 بعد أن أصيب بجروح خطيرة نتيجة اعتداء همجي من قبل مجموعة من المستوطنين قاموا بضربه بشكل عنيف، بحجة أنه قام بتنفيذ عملية طعن لمستوطن في منطقة رعنانا بداية انتفاضة القدس الحالية، وقد أمضى عامين في سجون الاحتلال .

وتعرض الأسير "الباسطي" إلى تحقيق قاسٍ بعد اعتقاله مباشره رغم إصابته بجراح في حينه، وتأجلت محاكمته أكثر من 10 مرات إلى أن أصدرت المحكمة المركزية بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 21 عاماً، و هو متزوج و أب لطفلين، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي .