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عامان على انتفاضة القدس

81 شهيداً ومقتل 20 صهيونياً خلال العام الثاني لانتفاضة القدس

الأحد 01 أكتوبر 2017 12:28 م بتوقيت القدس المحتلة

81 شهيداً ومقتل 20 صهيونياً خلال العام الثاني لانتفاضة القدس

قناة الأقصى

أفاد تقرير بوقوع 292 عملية فدائية ضد أهداف صهيونية أدت إلى مقتل 20 صهيونياً وإصابة 305 آخرين، وارتقاء 81 شهيداً من مختلف مناطق فلسطين التاريخية، خلال العام الثاني لانتفاضة القدس المباركة التي اندلعت في أكتوبر 2015.

وأوضح تقرير صادر اليوم، عن موقع الانتفاضة المتخصص في رصد أخبار انتفاضة القدس، أن من بين العمليات 133 عملية رشق حجارة، و11 عملية دهس، و29 عملية طعن، إضافة لـ 34 عملية إطلاق نار، وتفجير 76 عبوة ناسفة في حواجز ومغتصبات الاحتلال.

ومن أبرز هذه العمليات الفدائية خلال العام الثاني للانتفاضة، عملية الدهس للشهيد فادي القنبر من بلدة جبل المكبر، والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة.

كما برزت خلال العام الثاني عملية الطعن للفدائي جميل التميمي من مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل صهيونية وإصابة 2 أخرين بجراح مختلفة.

وسجل موقع الانتفاضة خلال العام الثاني، عملية أبناء عائلة جبارين والتي نفذت داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود صهيونية .

وخلال العام الثاني للانتفاضة برزت عملية الشهيد نمر محمود الجمل من قرية بيت سوريك، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة رابع بجراح خطيرة.

وسجل موقع الانتفاضة خلال العام الثاني، إلقاء شبان الانتفاضة 588 زجاجة حارقة، في أكثر من 3174 نقطة مواجهة.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ اندلاع انتفاضة القدس إلى 349 شهيداً.

كما شهدت انتفاضة القدس في عامها الثاني، إصابة 1241 فلسطيني بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة لإصابة الآلاف بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والضرب المبرح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3398 فلسطينياً، منهم 560 طفل، و98 امرأة فلسطينية.

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