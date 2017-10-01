مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

قناة الأقصى

أدى عدد من المستوطنين اليهود طقوساً تلمودية ، خلال اقتحامهم صباح اليوم الأحد، للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة.

وقال المسؤول الإعلامي في الأوقاف فراس الدبس في القدس، "إن معظم المتطرفين يقومون بمحاولات أداء طقوس تلمودية، ومنهم من يؤدي صلوات تلمودية، في الوقت الذي ألقى فيه متطرف بنفسه على الأرض عند باب الرحمة، كما أن أغلب المقتحمين حُفاة الأقدام وبلباس المتدينين".

وأشارت مصادر محلية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وتمركزوا في منطقة باب الرحمة بين المصلى المرواني وباب الأسباط داخل الأقصى، وعادة ما يؤدون أو يحاولون أداء طقوس تلمودية في هذه المنطقة على وجه التحديد.

في السياق، أدى مستوطنون طقوساً ورقصات استفزازية خلال خروجهم من المسجد الأقصى، أمام باب السلسلة.

وكان مستوطنون أدوا في ساعات الليلة الماضية، طقوسا تلمودية في ساحة حوش الشاي بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.