43 انتهاكاً صهيونياً ضد الصحفيين خلال أيلول المنصرم

قناة الأقصى

رصدت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- انتهاكات الاحتلال الصهيوني واستمرار سياسة التصعيد الممنهجة ضد الصحفيين في إطار محاولة طمس حقيقة جرائمه بحق الفلسطينيين.

وبحسب التقرير -الذي صدر عن قسم الرصد والمتابعة- بالوزارة، فإن شهر أيلول/سبتمبر2017 شهد ( 43 ) انتهاكاً من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تمثل في استهداف مباشر و اعتقال واحتجاز الصحفيين والتحقيق معهم، وإطلاق قنابل الغاز، ومنعهم بعنف من تغطية الأحداث للمسيرات والفعاليات، فيما سجل التقرير (4) انتهاكات فلسطينية داخلية.

الانتهاكات الصهيونية

حيث اعتقل الاحتلال الصهيوني،(4) صحفيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية وهم: رغيد طبيسة، عبد الرحمن عوض وتم الافراج عنه، علاء بدارنة، ومحمد عوض، واحتجزت قوات الاحتلال(4) اخرين وهم: كايد حسين، حازم بدر، عصام الريماوي، وطلال أبو رحمة، فيما استدعت للمقابلة عدد(3) صحفيين وهم: داود عفانة، المخرج محمد البطري، أحمد جلاجل.

ورصد التقرير (1) حالة تمديد اعتقال للصحفي رغيد طبيسة، وإصدار احكام فعلية بحق (3)آخرين وهم يوسف شليي، مصطفى الخواجا، وعلاء الطيطي، وتأجيل محاكمة (3) صحفيين وهم من طاقم أذاعة سنابل محمد أكرم، ونضال عمرو، ومنتصر نصار والذي تم تأجيل محاكمتهم عدة مرات.

فيما أصيب(8) صحفيين جراء الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال خلال ممارستهم عملهم، حيث تنوع الاعتداء ما بين ، لضرب بالهروات وأعقاب البنادق والإصابة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل(5) صحفيين وساط اعمال دهم وتفتيش والعبث بمحتويات المنازل وتخريبها، حيث وثق التقرير مصادرة واستيلاء عدد(2)، وفرض غرامة مالية على عدد(2) من الصحفيين.

في حين منعت قوات الاحتلال خلال شهر أيلول المنصرم عدد (2) من الطواقم الصحفية من تغطية الأحداث والمسيرات والفعاليات، فيما هددت عدد (3) من الصحفيين تم توجيه لبعضهم الشتم والتهديد والإجبار على خلع ملابسهم، إضافة إلى إغلاق عدد (1) وهو مركز الحكواتي، وتحريض عدد(2) بالاغلاق وسحب البطاقات لمكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وسحب بطاقات طواقمها.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجل تقرير وزارة الإعلام(4) انتهاكات، تمثلت في اعتقال أجهزة الامن الفلسطينية في الضفة المحتلة عدد (2) وهما أيمن القواسمي، وعيسى عمرو، وتمديد اعتقال(1) ايمن القواسمي، فيما تم اصدار حكم من قبل محكمة غزة بحق الصحافية هاجر حرب وتوقيف التنفيذ.

وفيما يلي تفاصيل لأهم الانتهاكات الصهيونية التي رصدتها وزارة الإعلام في تقريرها لشهر أيلول، سبتمبر2017

5/9/2017: أغلقت قوات الاحتلال مطبعة "النور" بعد اقتحامها ومداهمتها في عمارة النجمة وسط مدينة رام الله، واستولت على طابعات وأجهزة حاسوب وأموالا كانت بداخلها.

5/9/2017: محكمة عوفر تؤجل محاكمة الصحفي محمد أكرم الصوص الى تاريخ27/9/2017، ومحكمة نضال عمرو ومنتصر نصار الى تاريخ17/10/2017.

6/9/2017: أصدر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قراراً بمنع مدير مكتب قناة "الجزيرة" وليد العمري من المشاركة في ندوة نظمها مكتب الصحافة الحكومي الصهيوني في القدس عن "المعضلة بين أمن الدولة وحرية الصحافة".

6/9/2017: طلب نتنياهو بمواصلة الخطوات القانونية لسحب جميع البطاقات من صحافيي قناة الجزيرة الذين يعملون في الكيان الصهيوني، إضافة إلى إغلاق مكتب القناة في القدس".

13/9/2017: أصدرت محكمة عوفر العسكرية اليوم حكماً بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً بحق الصحفي يوسف شلبي (26 عاماً) من بلده عتيل قضاء طولكرم.بعد اعتقاله بتاريخ (23-3-2017) و يعمل صحفياً حراً مع عدة وكالات ومواقع إعلامية.

15/9/2017: استهدفت قوات الاحتلال، مصور وكالة "بال ميديا" (Pal media) سامر حمد، بقنبلة غاز بشكل مباشر، أثناء تغطيته فعالية شعبية في بيت لحم، ما أدى إلى إصابته باختناق شديد نظراً إلى قرب المسافة".

17/9/2017: احتجزت عناصر من الشرطة الصهيونية، مراسل موقع "يافا اليوم" الصحافي كايد حسنين لمدة نصف ساعة والاستيلاء على هاتفه مع الشتم والتهديد واجباره على خلع ملابسه، خلال تواجده في مدينة بات يام المجاورة لمدينة يافا، بعد ستة أيام من احتجازه والتحقيق معه لمدة ساعتين بسبب الدعوة عبر "فايسبوك" (Facebook) إلى تظاهرة في مدينة يافا واقتحام منزله والعبث بمحتوياته قبل أن يتم اخلاء سبيله.

18/9/2017: جيش الاحتلال يحتجز الصحفي حازم بدر مصور الفرنسية اثناء تغطيته لفعالية ضد الاغلاقات قرب الحرم الابراهيمي في الخليل.

21/9/2017: إصابة المصور الصحفي مشهور الوحواح، بحالة اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة تجاهه خلال تغطيته اقتحامات الاحتلال وسط الخليل دوار المنارة، ويعمل مصورا في وكالة "وفا".

22/9/2017: اصابات بالمطاط واعاقة لعمل الصحفيين في مواجهات اندلعت خلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية.

24/9/2017: قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجرا، الصحفي الطيب رغيد طبسية، والذي يعمل مذيعاً في فضائية النجاح بالضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام منزله في حي النقار بمدينة قلقيلية، وتفتيشه ومصادره هاتفه النقال ومقتنيات شخصية، وعاثوا خرابا في المنزل قبل اعتقاله ونقله لجهة مجهولة.

25/9/2017: الاحتلال يسلم عائلة الصحفي داود عفانة من ابو ديس بلاغا أمنيا لمراجعة جهاز الشاباك الصهيوني.

25/9/2017: "وزارة الثقافة الصهيونية" تطالب بفتح تحقيق مع المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري، بسبب الزيارة إلى لبنان، وبسبب تصريحاته خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بحجة أنها "تحريض" ضد الاحتلال ويزور بكري بيروت ضمن فعاليات أسبوع "أيام فلسطينية" الذي سيعرض فيه أفلامه ومسرحياته.

25/9/2017: هددت قوات الاحتلال الصحفي طلال أبو رحمة مراسل قناة CNNالامريكية ومدير إذاعة المنار المحلية، وذلك خلال سفر الصحفي أبو رحمة عبر جسر الكرامة متوجهاً للعاصمة الأردنية عمان في رحلة علاج حيث تم توقيفه وتهديده بالإعتقال على خلفية تصويره جريمة اعدام جنود الاحتلال للطفل محمد الدرة في بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 .

26/9/2017: اعتقلت قوات الاحتلال فجرا الصحفي عبد الرحمن عوض، ويعمل في وكالة صفا، بعد مداهمة منزله في قرية بدرس قضاء رام الله و العبث بمحتويات منزله، ومن ثم افرجت عنه بتاريخ28/9/2017.

26/9/2017: الاحتلال يحتجز المصور الصحفي عصام الريماوي خلال محاولته التصوير قرب موقع عملية القدس.

26/9/2017: سلطات الاحتلال تحكم الصحفيين علاء الطيطي ومصطفى الخواجا بالسجن ٨ شهور وغرامة مالية 3 آلاف شيقل مع وقف التنفيذ في حال عادوا للعمل في قناة الأقصى خلال 3 أعوام .

27/9/2017: منعت سلطات الاحتلال الصهيوني ، بقرار موقع من وزير "أمنها الداخلي" "جلعاد أردان"، عقد ندوة ثقافية في قاعة المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" وسط القدس المحتلة، بادعاء تنظيمها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية .

27/9/2017: استدعاء المسؤول الإعلامي لرابطة الأندية المقدسية المصور الصحافي أحمد جلاجل للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بسبب تصويره اقتحام الشرطة مسرح الدس الحكواتي بالقدس المحتلة .

27/9/2017: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي علاء بدارنة مراسل الوكالة الألمانية، بعد الاعتداء عليه وترهيبه اثناء عمله الصحفي وخلال تغطيته مواجهات في سهل البقيعة جنوب طوباس بالأغوار الشمالية .

27/9/:2017: قوات الاحتلال تعتدي على الصحفي جعفر اشتية بالضرب وتهديد بالسلاح اثناء تأدية عمله الصحفي خلال تغطيته مواجهات في سهل البقيعة جنوب طوباس بالاغوار الشمالية .

27/9/2017: إصابة الصحفي مصعب الخطيب بقنبلة غاز اصابته بشكل مباشر، خلال تغطيته مواجهات في سهل البقيعة جنوب طوباس بالاغوار الشمالية .

27/9/2017: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي محمد عوض بعد اقتحام منزله في بلدة بدرس غرب رام الله، ويعمل مصورا لتلفزيون "وطن" المحلي.

27/9/2017: الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي رغيد طبسية إلى 5 اكتوبر 2017.

29/9/2017: قوات الاحتلال تعتدي على مجموعة من الصحفيين اثناء تغطيتهم للإحداث بالقرب من الحرم الابراهيمي الشريف بالخليل .

30/9/2017: قوات الاحتلال تعتدي على الصحفي رائد ابو رميلة عقب اقتحامها حارة ابو سنينة بمدينة الخليل.

انتهاكات الاجهزة الأمنية في الضفة المحتلة

4/9/2017: اعتقلت الاجهزة الامنية الفلسطينية مدير اذاعة منبر الحرية أيمن القواسمي(45 عاما)، بسبب مطالبته للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدلله بالاستقالة لعدم تمكنهم من حماية المؤسسات الفلسطينية.

4/9/2017: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، الناشط الاعلامي عيسى عمرو(37 عاماً) منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بسبب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

5/9/2017: تمديد توقيف ايمن القواسمي مدير اذاعة الحرية 24 ساعة بتهمة اطالة اللسان .

14/9/2017: محكمة غزة تصدر حكما على الصحافية هاجر محمد حرب غيابيا بالاعتقال 6 شهور وغرامة 1000 شيكل، وتوقف التنفيذ لعدم تبليغها الحكم .