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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتيْن

الأحد 01 أكتوبر 2017 08:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة والقدس المحتلتيْن

قناة الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، 11 مواطنًا فلسطينيًا، عقب حملات دهم في أنحاء مختلفة بالضفة والقدس المحتلتيْن.

وذكر بيان لـ "جيش" الاحتلال، أن قواته اعتقلت فجر اليوم، ستة فلسطينيين "مطلوبين" من الضفة المحتلة، بدعوى ممارسة نشاطات ضد الاحتلال.

وادعت قوات الاحتلال، في ذات البيان، عثورها على أربع قطع أسلحة (مسدسات) في بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات "عنيفة" اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين عقب اقتحام بلدة الدوحة غربي بيت لحم، ومخيم الدهيشة للاجئين جنوبي المدينة (جنوب القدس المحتلة).

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا وسيدة مجهولي الهوية من بلدة الدوحة غربي بيت لحم، وآخر من بلدة الخضر جنوبًا، لافتًا إلى اعتقال شاب آخر من بلدة سعير قضاء الخليل (جنوب القدس).

وأوضح أن قوات الاحتلال دهمت أحياء في مدينة الخليل ووزعت "منشورات" بدعوى رفع المنع الأمني عن المواطنين في عدة مناطق بعد مراجعة الارتباط المدني التابع للاحتلال.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من قرية بيت عنان (شمالي غرب القدس)، عقب اقتحامها واندلاع مواجهات في القرية.

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