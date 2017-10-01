خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

يدخل اليوم الأول من أكتوبر، خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من الضفة المحتلة/ الأسير رأفت راجي محمود البطاط (35 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رائد عادل مصطفى رياحي (31 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

من قطاع غزة/ الأسير تامر محمود فهمى الدريني (32 عامًا) من مخيم جباليا شمال القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا والأسير رائد فريد حمدان الحج أحمد (33 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 13 عامًا في السجون.

والأسير رامي حسين شاكر حجازي (36 عامًا) من مدينة غزة المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.