الاحتلال يعيد فتح طريق رام الله الجلزون

أعادت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم السبت فتح طريق رام الله الجلزون.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أعادت فتح الطريق بعدما كانت أغلقته مساء أمس بشكل مفاجئ، ومنعت المواطنين من المرور، ما اضطرهم لسلوك طريق بديل يمر عبر قرية سردا المجاورة.
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الأحد 01 أكتوبر 2017 12:42 ص بتوقيت القدس المحتلة
أعادت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم السبت فتح طريق رام الله الجلزون.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أعادت فتح الطريق بعدما كانت أغلقته مساء أمس بشكل مفاجئ، ومنعت المواطنين من المرور، ما اضطرهم لسلوك طريق بديل يمر عبر قرية سردا المجاورة.
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