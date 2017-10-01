بلغ عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من تسعة ملايين منهم في الخارج، حسب الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي إن عدد السكان داخل مصر حتى 18 أبريل/نيسان الماضي بلغ 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، أما التعداد في الخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية فبلغ 9.4 ملايين.

وأضاف الجندي في مؤتمر التعداد السكاني اليوم السبت، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين الدول الأكثر سكانا على مستوى العالم، موضحا أن محافظة القاهرة أكبر محافظات مصر سكانا بـ 9.5 ملايين نسمة، وأن أكبر حجم للأسرة يوجد في محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن حجم الزيادة في السنوات العشر الأخيرة بلغ 22 مليون مصري، وهي نسبة كبيرة.

من جانبه، وجه الرئيس المصري بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات للوقوف على ما كشفت عنه إحصاءات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 من أفكار لمبادرات عدة.