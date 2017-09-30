الحساينة: خطوات حقيقية وإيجابية في طريق المصالحة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد الحساينة أن الشعب الفلسطيني على موعد مع خطوات حقيقية وإيجابية في طريق المصالحة .



ففي لقاءٍ خاص على قناة الأقصى الفضائية في برنامج مع الحدث، بين الحساينة مدى التوافق الكبير الذي جرى على الساحة الفلسطينية بين كل من وفد حركة حماس وفتح .



وأشاد بموقف جمهورية مصر العربية وجهودها في تحقيق وتسهيل المصالحة، كما أشاد بخطوات حركة حماس التي صبت بمصلحة المصالحة وساهمت بشكل كبير في نجاحها .



وأكد الحساينة عن نية قدوم وفد حكومة التوافق يوم الإثنين القادم، وذلك بعد لقاءٍ أمني ناجح كان السبت حول سبل حماية الوفد أمنيًا .



وعبر عن نوايا جدية لحكومة التوافق بحل أزمات قطاع غزة كاملة، والتي سيتم التحدث في تفاصيلها في لقاءٍ صحفي لحكومة التوافق بعد وصولها للقطاع واستلامها مهامها فيه .



ووجه الحساينة كلمته للشباب بالتفاؤل بما هو قادم، وأن المرحلة القادمة ستشهد تحسنًا كبيرًا على كافة الأصعدة الميدانية .

