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في لقاءٍ خاص للأقصى

بالفيديو : الحساينة: خطوات حقيقية وإيجابية في طريق المصالحة

السبت 30 سبتمبر 2017 05:16 م بتوقيت القدس المحتلة

الحساينة: خطوات حقيقية وإيجابية في طريق المصالحة

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد الحساينة أن الشعب الفلسطيني على موعد مع خطوات حقيقية وإيجابية في طريق المصالحة .

ففي لقاءٍ خاص على قناة الأقصى الفضائية في برنامج مع الحدث، بين الحساينة مدى التوافق الكبير الذي جرى على الساحة الفلسطينية بين كل من وفد حركة حماس وفتح .

وأشاد بموقف جمهورية مصر العربية وجهودها في تحقيق وتسهيل المصالحة، كما أشاد بخطوات حركة حماس التي صبت بمصلحة المصالحة وساهمت بشكل كبير في نجاحها .

وأكد الحساينة عن نية قدوم وفد حكومة التوافق يوم الإثنين القادم، وذلك بعد لقاءٍ أمني ناجح كان السبت حول سبل حماية الوفد أمنيًا .

وعبر عن نوايا جدية لحكومة التوافق بحل أزمات قطاع غزة كاملة، والتي سيتم التحدث في تفاصيلها في لقاءٍ صحفي لحكومة التوافق بعد وصولها للقطاع واستلامها مهامها فيه .

ووجه الحساينة كلمته للشباب بالتفاؤل بما هو قادم، وأن المرحلة القادمة ستشهد تحسنًا كبيرًا على كافة الأصعدة الميدانية .
 

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