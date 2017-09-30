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256 أسيرًا دخلوا في سبتمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

السبت 30 سبتمبر 2017 09:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

256 أسيرًا دخلوا في سبتمبر أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن 256 أسيرًا دخلوا في شهر سبتمبر/أيلول أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال في ظل ظروف حياتية صعبة.

وأوضحت الإذاعة أن من بين الأسرى الذين دخلوا أعوامًا جديدة 31 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وثلاثة أسرى محكومين بالسجن ما يزيد عن 30 عامًا، و18 أسيرًا محكومًا ما يزيد عن 20 عامًا، و25 أسيرًا محكومًا ما يزيد عن عشرة أعوام، وثلاثة أسرى محكومين أقل من عشرة أعوام، و 176 أسيرًا مازالوا موقوفين ينتظرون المحاكمة.

وبينت الإذاعة أن من بين الأسرى 20 أسيراً من مدينة القدس المحتلة، وأسيرين من الداخل المحتل، و 14 أسيراً من قطاع غزة، و220 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة.

وشهد شهر سبتمبر دخول ثلاثة أسرى لمعركة الكرامة، وإضرابهم المفتوح عن الطعام؛ وانتصارهم من خلال تحقيق مطالبهم؛ وهم: أنس شديد، أحمد السواركة، عز الدين عمارنة.

كما شهد الإفراج عن عدد من الأسرى قضوا عدة أعوام في سجون الاحتلال، منهم: عزيز فياض، شادي عواد، نصار دحبور، سعد عواد، والأسيرتين: صابرين أبو شرار، سجود الدراويش.

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