الطقس: توقعات بانخفاض الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.