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"مزاعم تهدف للنيل من الحركة"

"حماس" تنفي إلقاء القبض على خلية لها في ليبيا

الجمعة 29 سبتمبر 2017 06:32 م بتوقيت القدس المحتلة

"حماس" تنفي إلقاء القبض على خلية لها في ليبيا

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة إعلان مكتب النائب العام الليبي عن إلقاء القبض على خلية تابعة للحركة في طرابلس كانت مسؤولة عن تهريب أسلحة إلى مصر.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم : "حديث الصادق الصور رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس عن إلقائهم القبض على خلية تابعة لحماس عار عن الصحة تمامًا".

وأضاف برهوم "نستغرب الزج باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، وليست هذه هي المرة الأولى التي يزج بها اسم حماس في المعترك الليبي".

ورأى المتحدث باسم حماس أن الهدف من زج حركته في المعترك الليبي "النيل من الحركة وضرب مصداقيتها وتشكيك شعوب المنطقة المتعاطفة مع المقاومة وعمق فلسطين الاستراتيجي فيها".

وأكد أن سياسة حماس الراسخة هي عدم التدخل مطلقًا في شؤون أي دولة عربية أو غيرها، "ومقاومتنا بوصلتها فلسطين وصراعنا فقط مع العدو الصهيوني وفي داخل فلسطين".

وطالب برهوم بـ"وقف مثل هذه الافتراءات والأكاذيب وعدم الزج باسم حماس في أي مواضيع أو إشكالات داخلية لأي دولة".

وكان "الصور" قال في مؤتمر صحفي أمس إن الأمن الليبي قبض على أربعة عناصر من حماس شكّلوا خليّة "لتهريب الأسلحة إلى مصر وتسريب معلومات أمن دولة".

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