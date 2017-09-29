مواجهات مع الاحتلال بمحيط خضوري في طولكرم

اندلعت فجر الجمعة مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال في محيط حرم جامعة خضوري غرب مدينة طولكرم كما داهمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس.

وقال مراسلنا، إن عدة آليات عسكرية داهمت المدينة حيث تصدى لها الشبان بالحجارة قرب مدخل خضوري، ما أدى لإطلاق كثيف للقنابل الغازية والصوتية في المنطقة أوقعت إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في منطقة خضوري واعتدت عليهم بالضرب ونكلت بهم وفجرت أبواب أحد المنازل خلال المداهمات.

كما داهمت مخيم نور شمس وانتشرت في الشوارع وعلى مدخله وتعرضت للرشق بالحجارة من قبل الشبان.