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الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من "يعبد" بجنين

الجمعة 29 سبتمبر 2017 09:09 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من "يعبد" بجنين

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين، واعتقلت 11 مواطناً، بادعائها إلقاء شبان عبوة ناسفة محلية الصنع على برج مستوطنة "دوتان" المقامة على أراضي البلدة.

واندلعت مواجهات واسعة مع الشبان، خلال اقتحامهم للبلدة، أطلقت فيها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان ومنازل المواطنين.

ونقلت مصادر محلية أن المواطنين الذين جرى اعتقالهم من البلدة، فجراً، هم: نور عبد الكريم عطاطرة، وعبد الله حرزالله، وطاهر جواد بدارنة، وشرف أبوبكر، ومآب ابو شملة، وسائد عطاطرة، ومجد عطاطرة، وعامر بعجاوي، وسيد العزب، وأبو شاكر القنيري، وخالد القنيري.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال يطوقون مداخل البلدة، ويمنعون الدخول والخروج منها ويعتدون على المواطنين، وأحدثوا خرابا في محتويات المنازل.

ونقلت مصادر محلية أن عمليات تمشيط واسعة تمت في المنطقة الواقعة بين يعبد، وبرج مستوطنة "دوتان" والذي سبق وتعرض لإلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار عدة مرات.

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