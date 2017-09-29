الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بـ 3 درجات

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

ويكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.