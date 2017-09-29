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أوكسفام: وباء الكوليرا في اليمن الأسوأ بالتاريخ

الجمعة 29 سبتمبر 2017 06:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

أوكسفام: وباء الكوليرا في اليمن الأسوأ بالتاريخ

قالت منظمة أوكسفام الدولية إن عدد المصابين بتفشي مرض الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 755 ألفا، مما يجعله الأسوأ بالتاريخ.

وصرحت المنظمة بأن أزمة الكوليرا التي بدأت منذ خمسة أشهر تعد أكبر تفشٍ مسجل في العالم. وأضافت أنه تم تسجيل أكثر من 2100 وفاة.

وقالت إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا قد يرتفع إلى مليون بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وصرح المدير الإنساني لمنظمة "أوكسفام" نايجل تيمينز بأن "اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مضيفا أن الأزمة تزداد سوءا، وأن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين أوجدت ظروفا مثالية لنشر المرض.

والكوليرا من أمراض الجهاز الهضمي، وهي عدوى معوية حادة تسببها بكتيريا تسمى الضمة الكوليرية أو ضمة الكوليرا، ولها فترة حضانة قصيرة.

ويمكن أن ينتشر المرض في المناطق التي لا تعالج فيها مياه المجاري وإمدادات مياه الشرب معالجة كافية.

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