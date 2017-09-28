هيئة الأسرى: الاحتلال ينهي عزل الأسير حسام عمر

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال أنهت عزل الأسير حسام يونس عزت عمر (42 عاماً)، من بلدة الجاروشية قضاء طولكرم.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أن الأسير عمر كان يقبع في العزل الانفرادي بسجن مجيدو، بأمر من "الشاباك" الصهيوني، منذ أكثر من 3 سنوات.

وقالت الهيئة إن إدارة السجون، كانت تواصل حرمان الأسير من زيارة عائلته، ولم تسمح له بالزيارة سوى مرّة واحدة منذ عزله، حيث كان يقبع في زنازين قذرة تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة.

يذكر أن الأسير عمر معتقل منذ 27 شباط 2002، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.