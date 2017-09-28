تويتر يجرب مضاعفة حجم التغريد ليصبح 280 حرفا

قرر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بدء تجربة زيادة الحد الأقصى المسموح به لعدد حروف التغريدة من 140 حرفا أو رمزا إلى 280 حرفا، وذلك للتيسير على مستخدمي الموقع للتعبير عن أنفسهم بسهولة أكبر في مساحة أوسع.

ويعكف الموقع على تجريب التغييرات ذات الصلة، وسيتم قريبا تعميمها على جميع مستخدمي الموقع، وقالت الشركة التي تمتلك تويتر إنها اتخذت هذا القرار لمنع الناس من الشعور بالإحباط بسبب تقليص منشوراتهم في مساحات صغيرة.

وكان الهدف الأصلي من تحديد عدد الأحرف بـ 140 هو أن تتناسب الرسائل النصية مع الهواتف المحمولة، إلا أنه لم تعد هناك حاجة إليها حاليا.

وأشار تويتر إلى أن هذه الخاصية الجديدة ستتاح لمجموعة صغيرة من الناس، وفي حال نجاحها سيتم توفيرها لكافة المستخدمين.

ومن الممكن أن تؤدي زيادة الحد الأقصى لعدد حروف التغريدة إلى حوارات أكثر تفاعلية على الموقع، وتقديم الموقع نفسه بوصفه مكانا لبث الأحداث والمناقشات الحية.

وتشمل تلك التغييرات كل اللغات المعتمدة على موقع تويتر باستثناء اليابانية والكورية والصينية، على أساس أن هذه اللغات الآسيوية تتيح تقديم ما يقرب من ضعف كم المعلومات بالحرف الواحد مقارنة بالعديد من اللغات الأخرى.