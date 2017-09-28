الإفراج عن المقدسيتين خويص والحلواني بشروط قاسية

قناة الأقصى - غزة

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، عن المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني بعد اعتقال لنحو قرابة الشهر، في ظروف غير إنسانية.

وقال المحامي خالد زبارقة في تصريحات صحفية: "أنهينا قبل قليل جلسة خديجة خويص وهنادي الحلواني في محكمة الصلح في القدس المحتلة، وصدر قرار بالإفراج عنهما بشروط".

وأضاف أن الشروط مقيدة وقاسية جدا، تشمل إقامة جبرية 14 يوما، ومنع الاقتراب من المسجد الأقصى المبارك 30 يوما، ومنع سفر ومنع دخول الضفة الغربية 6 أشهر، ودفع كفالة 5000 شيكل".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المعلمة خديجة خويص قبل 24 يوما، وحولتها للتحقيق في مركز المسكوبية، ولاحقا حوّلت للاعتقال في زنزانة انفرادية في سجن الرملة في ظروف صعبة، وحرمتها من حجابها وجلبابها، بينما اعتقلت المعلمة هنادي الحلواني قبل أسبوعين، وتعرضت هي الأخرى للتحقيق.