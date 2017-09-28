أبو مرزوق: إنهاء الانقسام منوط بأداء حكومة التوافق في المرحلة المقبلة

قناة الأقصى

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إنّ إنهاء الانقسام منوط بحركة فتح، وبأداء حكومة الوفاق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أبو مرزوق، في حوار صحفي اليوم الخميس، أنّ الكرة الآن في ملعب حركة فتح، منبهاً إلى حرص الحركة على إنجاح جهود المصالحة الفلسطينية الحالية.

وأضاف أن حماس قدّمت ما لديها وذلّلت العقبات وسحبت الذرائع من أجل إتمام مصالحة وطنية شاملة.

وأردف: أبدينا مرونة عالية وتنازلًا لأجل الشعب الفلسطيني وتوحيد مؤسساته السياسية، والتخفيف من معاناة أهالي غزة، ولتوحيد الجهود ضد انتهاكات الاحتلال من استيطان وتهويد وفرض أمر واقع.

وبيّن أن الأمل في نجاح الجهود الحالية لإنجاز المصالحة كبير، شريطة أن تتعامل الحكومة الفلسطينية بمسؤولية وطنية وتقدم أولوية الوحدة.

سلاح المقاومة

وشدد أبو مرزوق على أن حركة حماس لن تقبل مناقشة قضية سلاح جناحها العسكري خلال جلسات التفاوض مع حركة فتح.

وأوضح أنّ هذه المسألة لم تُطرح على طاولة مناقشات وفد الحركة مع المسؤولين المصريين خلال الفترة الماضية.

وجزم قائلاً: هذا الملف غير مطروح للنقاش لا سابقاً ولا مستقبلاً.

وتابع: سلاح المقاومة موجود لحماية الشعب الفلسطيني، ولا يعقل أن تلقي المقاومة الفلسطينية سلاحها وما زالت أرضها محتلة وشعبها مشرداً.

تبادل الأسرى

وكشف أبو مرزوق أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يطلب من جميع الأطراف العربية والدولية التوسط لدى الحركة بخصوص جنوده الأسرى في قطاع غزة.

لكن أبو مرزوق أكد أنّ حماس لن تقبل فتح هذا الملف قبل إفراج الاحتلال عن معتقلي صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت احتجازهم.