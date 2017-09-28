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في ذكرى انتفاضة الأقصى

حماس: المقاومة خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

الخميس 28 سبتمبر 2017 03:27 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: المقاومة خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المقاومة تشكل خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني وحقا مشروعا في وجه الاحتلال وستستمر حتى تحقيق أهدافه كاملةً.

وقالت الحركة في بيان صحفي في الذكرى السابعة عشرة لانتفاضة الأقصى، اليوم الخميس، إن الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى مازالت قائمة ومازال العدو يعربد ويتجبر، مشيرةً إلى أن شعبنا وفِي المقدمة أهلنا في القدس لا زالوا متوثبين يدافعون عن المسجد الأقصى مدركين لحجم المخاطر التي تحدق به.

ونوهت إلى أن انتفاضة الأقصى أثبتت فشل مسار التسوية وأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، الأمر الذي يؤكد صحة التوجه الجاد لبناء مشروع وطني جامع.

واعتبرت الحركة أن مسار المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام في طريق تحقيق الوحدة الوطنية الكاملة هو الرد الطبيعي والضروري لمواجهة تهويد القدس والإمعان في الاعتداءات المستمرة على الأقصى.

كما حيّت الشعب الفلسطيني وفِي مقدمته المرابطين في ساحات الأقصى، معاهدة إياه على المضي في طريق المقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى.

وأهابت حماس بأبناء شعبنا للاستمرار في شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه.

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