السنوار: حماس لن تبقى طرفًا في الانقسام بكل الأحوال

أكد يحيى السنوار مسئول حماس في قطاع غزة، أن لن تبقى طرفا في الانقسام بأي حال من الأحوال.

وبين خلال لقائه مع نخبٍ شبابية، أن حماس سنقدم تنازلات كبيرة جدا، و كل تنازل سيكون صاعقا ومفاجئا أكبر من الذي قبله، لكي نحقق المصالحة ويجب أن ينتهي الانقسام.

وأضاف: "كنا معنيين أن يذهب أبو مازن لخطابه في الأمم المتحدة وهو قوي رغم اختلافنا معه، والأفضل أن يخرج قويا لا ضعيفا أمام العالم مهما اختلفنا معه".

وتابع السنوار" وللعلم حماس تذهب للمصالحة وهي قوية جدا لكن حماس بنت قوتها ليس من اجل حكم غزة بل من أجل حلم شعبنا بالتحرير".

وأردف" إذا حاول أي طرف إفشال جهود المصالحة فإن حماس لن تبقى جزء من حالة الانقسام"