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اعتقال 3 شبان من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية بالأقصى

الخميس 28 سبتمبر 2017 12:35 م بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 3 شبان من أم الفحم بزعم التخطيط لتنفيذ عملية بالأقصى

كشف جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) اليوم الخميس عن اعتقاله 3 شبان من مدينة أم الفحم المحتلة، بزعم تخطيط اثنين منهم لتنفيذ عملية في المسجد الأقصى، مثل تلك التي وقعت بتاريخ 14/7/2017 التي نفذها 3 شبان من عائلة جبارين.

وقال بيان صادر عن "الشاباك" إن المعتقلين هم: سعيد غصوب محمود جبارين (26 عاما)، وقاصر عمره 16 عاما، وفراس صلاح محاجنة (24 عاما).

ويتهم جهاز المخابرات سعيد جبارين والفتى القاصر، بالتخطيط لتنفيذ عملية في المسجد الأقصى المبارك، بينما تنسب لمحاجنة تهمة تأييد تنظيم “داعش” وحيازة أسلحة.

وبحسب بيان جهاز الأمن العام (الشابك) جرى خلال التحقيق تسليم مسدسين وذخيرة، وزعم البيان أن هذه الوسائل القتالية كانت ستستعمل في تنفيذ عملية في المسجد الأقصى المبارك.

وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد الشاب سعيد غصوب جبارين (21 عامًا) والفتى القاصر (16 عامًا) نسبت لهما فيها تهم: "مساعدة عدو في وقت حرب، التخابر مع عميل خارجي، مخالفات سلاح وغيرها".

كما قدمت النيابة للمحكمة طلب اعتقال الشابين حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

وقال جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) في بيانه إنه جرى اعتقال آخرين في منطقة أم الفحم بزعم تجارة الأسلحة وضبطت أثناء اعتقالهم أسلحة.

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