الإفراج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله 21 شهرًا

أفرجت سلطات الاحتلال الأربعاء عن الأسير المقدسي محمد علي ربيع فرعون (18 عامًا) بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 21 شهرًا.
وكان فرعون اعتقل وهو قاصر بتاريخ 2/2/2016، وأدين بعدة تهم، وتنقل في عدة سجون، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.
الخميس 28 سبتمبر 2017 12:23 م بتوقيت القدس المحتلة
أفرجت سلطات الاحتلال الأربعاء عن الأسير المقدسي محمد علي ربيع فرعون (18 عامًا) بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 21 شهرًا.
وكان فرعون اعتقل وهو قاصر بتاريخ 2/2/2016، وأدين بعدة تهم، وتنقل في عدة سجون، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.