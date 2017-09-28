الإفراج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله 21 شهرًا

أفرجت سلطات الاحتلال الأربعاء عن الأسير المقدسي محمد علي ربيع فرعون (18 عامًا) بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 21 شهرًا.

وكان فرعون اعتقل وهو قاصر بتاريخ 2/2/2016، وأدين بعدة تهم، وتنقل في عدة سجون، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.