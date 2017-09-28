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تويتر تختبر زيادة الحد الأقصى للحروف في التغريدة إلى 280

الخميس 28 سبتمبر 2017 11:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

تويتر تختبر زيادة الحد الأقصى للحروف في التغريدة إلى 280

ظل تقييد عدد حروف رسائل تويتر بمئة وأربعين حرفا علامة مميزة لشبكة التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها في عام 2006 لكن هذا الأمر قد ينتهي قريبا.

فقد قالت تويتر إنها ستبدأ في تجربة مع عينة عشوائية من المستخدمين تتيح لهم إرسال تغريدات يصل حجمها إلى 280 حرفا وهو ضعف الرقم المتاح حاليا وذلك في معظم اللغات في أنحاء العالم.

وظلت الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو متمسكة بالرسائل القصيرة كسمة مميزة لها حتى مع عثور المستخدمين على سبل للتحايل على هذا الحد ومنها نشر صور بداخلها نصوص مكتوبة.

وفي تدوينة قالت تويتر إن تأكيدها على الإيجاز لن يتغير أبدا لكنها كانت تدرس هل يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بسهولة كافية.

وقالت الشركة إن طريقة استخدام الناس لتويتر عند الكتابة بالصينية واليابانية والكورية كانت سببا في النظر في زيادة حد الحروف.

ويستطيع المرء التعبير بحروف هذه اللغات بدرجة أكبر من الحروف الرومانية وهو ما يعني أن المستخدمين بهذه اللغات يملكون في الواقع حدا أكبر من غيرهم.

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