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مواجهات بشارع المدارس وجامعة القدس في "أبو ديس"

الخميس 28 سبتمبر 2017 09:59 ص بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات بشارع المدارس وجامعة القدس في "أبو ديس"

يشهد شارع المدارس ومحيط مباني جامعة القدس في بلدة أبو ديس، منذ ساعات اليوم الخميس، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية في المنطقة أن الاحتلال يطلق قنابل صوتية وغازية سامة وأعيرة مطاطية بينما يرد الشبان بالحجارة.

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