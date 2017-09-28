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مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس

الخميس 28 سبتمبر 2017 07:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اقتحم مئات المستوطنين، فجر الخميس، قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم الدينية.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة بعد منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف، واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة على المنطقة، تمهيدًا لدخول المستوطنين.

ووصل في وقت لاحق عشرات الحافلات الكبيرة تقل مئات المستوطنين قادمة من حاجز بيت فوريك شرق المدينة، ترافقهم بعض دوريات الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة في الشوارع المحيطة بقبر يوسف، تركزت عند المدخل الشمالي لمخيم بلاطة وفي شارع عمان وشارع مخيم عسكر القديم.

ورشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق الجنود الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

يذكر أن قبر يوسف يشهد اقتحامات شبه أسبوعية للمستوطنين الذين يقومون بأداء طقوسهم الدينية التلمودية.

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