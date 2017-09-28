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الاحتلال يعتقل الصحفي محمد عوض من رام الله

الخميس 28 سبتمبر 2017 07:19 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل الصحفي محمد عوض من رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، فجر الخميس، الصحفي محمد عوض، بعد اقتحام منزله في قرية "بدرس" غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها القرية عشرات قنابل الصوت، قبل أن تداهم منزل الصحفي عوض وتعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال من القرية أول أمس الصحفي عبد الرحمن عوض .

ويعمل الصحفي محمد عوض مصورا لتلفزيون "وطن" المحلي في رام الله، وكان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت قبل عدة أيام الصحفي رغد طبيسة من قلقيلية.

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