بدران للأقصى: لقاءٌ بين حماس وفتح بالقاهرة بعد زيارة الحكومة لغزة

قناة الأقصى - خاص

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنه من المفترض أن يُعقد أول لقاء بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، بعد أسبوع على قدوم حكومة التوافق إلى قطاع غزة، الإثنين المقبل.

وأضاف بدران خلال لقاء خاص لبرنامج "هنا فلسطين" على قناة الأقصى الفضائية، مساء الأربعاء، أنه لم تبدأ أيّ جلسة حوار جديدة مع حركة فتح حتى الآن، ولم يحصل أيّ لقاء بين وفد حماس، أو وفد فتح في اجتماعات القاهرة الأخيرة.

وأشار إلى أنه حسب الاتفاق مع الجانب المصري خلال زيارة قيادة الحركة للقاهرة، من المفترض أن يكون أول لقاء بين وفد حماس وفتح في القاهرة بعد أسبوع على قدوم الحكومة لغزة، ثم يتبعه حضور وفود من مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأكّد أنه لا حاجة لدراسة ما تم التوقيع عليه سابقا، ولا التوقيع على أوراق جديدة بشأن المصالحة، بل تطبيق ما اتفق عليه سابقا، وأن كل القضايا التفصيلية ستكون مطروحة للنقاش.

ما بعد حلّ "الإدارية" !

وقال إن حماس معنية بتحقيق المصالحة وأن نوحد بها شعبنا بالضفة وغزة، وحلّ كل القضايا في الضفة والقطاع بالتزامن بكل مصداقية، آمِلا أن تقدم حركة فتح ذات الأمر.

وفيما يتعلق بحلّ اللجنة الإدارية في غزة والخطوات اللاحقة، أوضح بدران أنه كان الأصل أن تكون إجراءات عملية مصاحبة من جانب حركة فتح، مؤكدا أن حماس معنية بإنجاح المصالحة على الأرض وأن يشعر المواطن بتحقيقها فعليا.

وتابع: "أوساط محلية وإقليمية ظنت أن حماس سوف تتمترس خلف اللجنة الإدارية، وهم لا يدركون طبيعة حماس، فهي حركة تحرر وطني حريصة على شعبها وقضيته، وتقدم مصلحته على أي مصالح أخرى.

وأكمل أن حل اللجنة الإدارية كان بإجماع قيادة الحركة خلال اجتماع القاهرة، وأنها قدمت هذه المبادرة إكراما لشعبنا وفتحا لمجال تحقيق المصالحة.

زيارة الحكومة لغزة

وحول زيارة حكومة التوافق لقطاع غزة المقررة يوم الاثنين القادم، شدّد عضو المكتب السياسي لحماس أن كل الخطوات فيما يتعلق بقدوم الحكومة لغزة هي تحت ترتيب وتنسيق مشترك بين حماس وفتح مع الحكومة.

وكشف بدران في حديثه لقناة الأقصى عن أن اتصالا جرى بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق، واتصالات أخرى، للعمل على إنجاح الزيارة، وتهيئة كل الظروف لنجاحها.

العلاقة مع موسكو

وفيما يتعلق بزيارة وفد الحركة قبل أسابيع للعاصمة الروسية موسكو، قال بدران إن علاقة حماس مع موسكو ليست جديدة، وهناك زيارات عديدة في السنوات الأخيرة، والزيارة الأخيرة سياسية بامتياز، وجاءت استكمالا للعلاقات مع روسيا.

وشدّد أن الزيارة جاءت في توقيت مهم، في الوقت الذي تريد فيه أمريكا وضع حركة حماس على قوائم الإرهاب، لتؤكد الحركة أنها ليست وحيدة ومنعزلة لا إقليميا ولا دوليا.

وتابع: "ناقشنا خلال زيارة موسكو كل إجراءات الاحتلال بحق شعبنا، وحول المصالحة، وفيما يتعلق بعضو الوفد، الشيخ صالح العاروري الذي يلاحقه الاحتلال، مثّل وجوده رسالة واضحة أنه شخصية وطنية بامتياز، ومحاولات الاحتلال أن يمنع قيادات الحركة من ممارسة عملهم في ستبوء بالفشل".

انتفاضة القدس مستمرة

وتحدث بدران حول عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد نمر الجمل وأسفرت عن مقتل 3 جنود صهاينة صباح الثلاثاء، أكّد بدران أن العملية جاءت استكمالا لحلقات المقاومة التي يقوم بها شعبنا في كل مكان وخاصة في الضفة والقدس، فكلما ظن الاحتلال أن المقاومة ركنت والأوضاع هدأت يخرج فدائي ليؤكد استمرار المقاومة والانتفاض ضده.

وتابع: "كل فلسطيني يمكن أن يظهر كفدائي وتظهر بطولته ويخرج لمقاتلة الاحتلال طالما بقي هذا الاحتلال على أرضنا، والعملية كانت مفاجئة للاحتلال ولأجهزة أمنه بعدما ظن أن ممارساته وملاحقاته أخمدت الانتفاضة".

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