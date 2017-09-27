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الغالبية العظمى في كردستان العراق تُصوّت للانفصال

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 07:46 م بتوقيت القدس المحتلة

الغالبية العظمى في كردستان العراق تُصوّت للانفصال

قالت المفوضية العليا للاستفتاء على انفصال كردستان العراق إن 92% من المشاركين صوتوا لصالح انفصال الإقليم.

وأوضحت المفوضية أن نحو 7.27% صوتوا برفض انفصال الإقليم عن العراق، وأن نسبة الأصوات الباطلة بلغت 1.21%.

وأضافت أن عدد الذين صوتوا في الاستفتاء بالداخل وصل لنحو أربعة ملايين بنسبة مشاركة 72.16%، مشيرة إلى أن عملية الاستفتاء تمت بهدوء بدون أي خروقات كبيرة، وذلك بحضور مراقبين دوليين ومحليين.

ولفتت المفوضية العليا للاستفتاء إلى أن هذه هي النتائج النهائية قبل المصادقة عليها من محكمة الاستئناف.

وتسبب الاستفتاء -الذي جرى يوم الـ 25 من الشهر الحالي- بردود فعل حادة من قبل السلطات في بغداد ومن الدول المجاورة للعراق التي اعتبرت الاستفتاء سببا لإثارة الفوضى والصراعات، وأكدت عدم شرعيته ورفض نتائجه.

وقالت بغداد إنها بصدد تطبيق سلسة إجراءات ضد كردستان العراق، من بينها وقف الرحلات الجوية كافة من وإلى الإقليم.

وشمل محافظات إقليم كردستان الثلاثة (أربيل، السليمانية، دهوك) إلى جانب مناطق متنازع عليها مع بغداد، وتشمل خصوصا كركوك، ومناطق اخرى واسعة في كل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.

المصدر : وكالات

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