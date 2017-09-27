قرار صهيوني بتحويل 8.5 مليون دولار للاستيطان بالضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

وافقت ما يسمى لجنة المالية في "الكنيست" الصهيوني، على تحويل مبلغ 30 مليون و600 ألف شيكل (8.5 مليون دولار) لـ "المجالس الإقليمية" الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "ذي ماركر" الصهيونية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، الأربعاء، بأن المبلغ سيوزع على 4 مجالس إقليمية استيطانية؛ هي: "غوش عتصيون، مجلس إقليمي الخليل، مجلس بنيامين ومجلس السامرة".

ونقلت الصحيفة عبر موقعها على الإنترنت، عن عضو الكنيست ميكي ليفي، انتقاده لمعايير توزيع الأموال، والذي استثنى المستوطنات التي يقطنها مستوطنون من اليهود المتدينين (الحريديم).

ويتزامن هذا القرار مع الاحتفال الذي يقيمه الاحتلال في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، بمناسبة ما يسميه "يوبيل" الاستيطان أي (مرور 50 عامًا على الاستيطان في الضفة الغربية)، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال ووزراء آخرين.