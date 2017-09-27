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بالصور : لقاء يجمع قيادات حماس والجهاد في بيروت

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 06:22 م بتوقيت القدس المحتلة

لقاء يجمع قيادات حماس والجهاد في بيروت

عقدت قيادتا حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي لقاء مشتركاً، الأربعاء، في مقر حركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشاد المجتمعون بعملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد البطل نمر الجمل وقتل 3 جنود صهاينة، واعتبروا أن هذه العملية الفدائية جاءت رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

ورحب الجانبان بتطورات المصالحة الفلسطينية والجهود المصرية لإنهاء الانقسام، مؤكدين أن تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بخيار المقاومة هو السبيل لتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

وجدد المجتمعون تمسكهم بالعمل الفلسطيني المشترك في لبنان وتفعيل الأطر السياسية والأمنية المشتركة للمحافظة على الوجود الفلسطيني في لبنان وتحييده عن الصراعات والأزمات الإقليمية والمذهبية.

وأكدوا حرصهم على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، مطالبين الدولة اللبنانية بمقاربة شاملة للوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية، وخصوصاً إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية.

وحضر الاجتماع عن حركة حماس ممثل الحركة في لبنان علي بركة، والمسؤول السياسي ورافقه أحمد عبد الهادي ومشهور عبد الحليم، وعبد المجيد العوض، بينما حضر عن حركة الجهاد الإسلامي ممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا أبو حسام ورافقه شكيب العينا ومحفوظ منور.

لقاء يجمع قيادات حماس والجهاد في بيروت
لقاء يجمع قيادات حماس والجهاد في بيروت
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