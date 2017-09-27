  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الإنتربول يقبل عضوية فلسطين رسميا

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 03:45 م بتوقيت القدس المحتلة

الإنتربول يقبل عضوية فلسطين رسميا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قبلت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، اليوم الأربعاء، عضوية السلطة الفلسطينية فيها، بعد تصويت 75 دولة لصالح القرار.

وقالت "الإنتربول"، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، "دولة فلسطين وجزر سليمان عضوان في دول الإنتربول حاليا".

وفي نوفمبر 2016، علقت "الإنتربول" طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لانضمامها 56 عضوا، في حين صوت 62 عضوا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت.

و"الإنتربول" تعد منظمة الشرطة الدولية، وأنشئت في 1923، ومكونة من عناصر تابعة لـ 190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
رابطة الروهينغا

رابطة علماء فلسطين تنتصر لمسلمي "الروهينغا"
21272326_1453673104668760_3537126362384831320_n

حجاج ذوي شهداء فلسطين يتوجهون لمكة لطواف الوداع
429619415_208974

رابطة علماء فلسطين تنعى الشيخ اليمني محمد المؤيد
التقاط

خسوف جزئي للقمر بسماء فلسطين الليلة

طقس فلسطين.. أجواء صافية اليوم وارتفاع الحرارة الأحد

الأخبار الرئيسية

منذ 3 ساعات

17 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في القدس والأغوار
منذ 3 ساعات

جماهير حاشدة تشيّع المجاهد حسان
منذ ساعة

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل أسيرَين محررَين
منذ 5 ساعات

محكمة الاحتلال تنظر في استئناف الشيخ رائد صلاح
منذ 8 ساعات

مقتل ضابط وجندي صهيونيين وإصابة 4 بانقلاب دبابة في الجولان
منذ 6 ساعات

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

مقالات

عوامل نجاح المصالحة الفلسطينية

عوامل نجاح المصالحة الفلسطينية

مصطفى الصواف
​بانتظار الحكومة

​بانتظار الحكومة

د.أيمن ناهية
موازنة السلطة وميزانية الشعب

موازنة السلطة وميزانية الشعب

د. عصام شاور
بعد حل اللجنة ماذا سيقدم الرئيس عباس؟

بعد حل اللجنة ماذا سيقدم الرئيس عباس؟

إبراهيم المدهون