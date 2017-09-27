الإنتربول يقبل عضوية فلسطين رسميا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قبلت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، اليوم الأربعاء، عضوية السلطة الفلسطينية فيها، بعد تصويت 75 دولة لصالح القرار.

وقالت "الإنتربول"، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع "تويتر"، "دولة فلسطين وجزر سليمان عضوان في دول الإنتربول حاليا".

وفي نوفمبر 2016، علقت "الإنتربول" طلب فلسطين للانضمام إلى عضويتها، بعد أن صوت لانضمامها 56 عضوا، في حين صوت 62 عضوا بلا، وامتنع 37 آخرون عن التصويت.

و"الإنتربول" تعد منظمة الشرطة الدولية، وأنشئت في 1923، ومكونة من عناصر تابعة لـ 190 دولة، وتتخذ من مدينة "ليون" الفرنسية مقرًا لها.