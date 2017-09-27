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بمشاركة هنية وقادة الفصائل..

جماهير حاشدة تشيّع المجاهد حسان

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 02:12 م بتوقيت القدس المحتلة

جماهير حاشدة تشيّع المجاهد حسان

قناة الأقصى - غزة

شيعت جماهير غفيرة ظهر الأربعاء أحد مجاهدي الرعيل الأول في كتائب القسام الراحل  محمد حسان "أبو نضال"، بمشاركة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وقادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

وأشاد هنية خلال كلمته بمراسم التشييع بمناقب الراحل حسان، مبينا أنه أفنى حياته بين ساحات المقاومة والجهاد المبكر وبين قلاع الأسر في سجون الاحتلال.

وأشار هنية إلى أن أبو نضال كان من رموز الجهاد على هذه الأرض المباركة، وكان من أوائل من حمل البندقية مع ثلة من إخوانه السابقين في سنوات الاغتراب الطويلة التي كان يخيم فيها الاحتلال على كل شبر من أرضنا.

وأضاف: يوم أن كانت حركتنا تتلمس طريق التأسيس لمشروع المقاومة على أرض فلسطين كان أبو نضال من السابقين الذين لم يخضعوا للحسابات الضيقة ولم يتذرعوا بالظروف الصعبة ولم يلتفتوا للوراء.

وتطرق إلى أن أبو نضال تعرض للابتلاءات في حياته، وأصيب بالمرض وتوفي على إثره بعد مسيرة البذل والتضحية والعطاء والصبر، واستشهاد اثنين من أبنائه نضال وعمار بعد أن عمروا الدنيا بالدعوة، والآخرة بالشهادة.

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة على أن حماس ستبقى ماضية على خطى أبو نضال، مؤكداً على وفاء الحركة لمبادئه ومبادئ المجاهدين الشرفاء.

يذكر أن المجاهد القسامي محمد حسان أبو نضال (61 عاماً) من الرعيل الأول في كتائب القسام من منطقة المغراقة وسط قطاع غزة توفي صباح اليوم إثر مرض عضال.

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