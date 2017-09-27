17 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في القدس والأغوار

أصيب 17 فلسطينيا، اليوم الأربعاء، برصاص وغاز قوات الاحتلال الصهيوني، خلال مواجهات اندلعت في منطقة الأغوار الشمالية وقرى شمالي غرب القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن شابين فلسطينيين أصيبا، اليوم، برصاص الاحتلال، خلال المواجهات المندلعة في قرية بدو الواقعة شمالي غرب القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال القرى المجاورة لقرية بيت سوريك "مسقط رأس الاستشهادي نمر جمل" بشكل كامل خلال ساعات الفجر.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية بدو، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من الشبان بالرصاص الحي.

كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح العديد من البنايات في القرية، وسط إطلاق للرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغازية.

وتأتي هذه الأحداث، بعيد عملية إطلاق النار التي قام بها الاستشهادي نمر أبو جمل بمستوطنة "هار أدار" أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود صهاينة، وإصابة آخر بجروح بالغة.

في سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال اليوم وقفة احتجاجية سلمية لأهالي بلدات وقرى فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية رفضا لتصاعد الانتهاكات الصهيونية بحقهم.

وبينت المصادر أن عشرات المواطنين من أهالي قرى الرأس الأحمر والبقيعة وعاطوف نظموا وقفة احتجاجية بمحاذاة أراضيهم الزراعية رفضا للانتهاكات الصهيونية بحقهم.

وقمعت قوات الاحتلال الوقفة الاحتجاجية، بقنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية، ما أدى لإصابة نحو 15 مواطنا بالاختناق ورضوض جراء الاعتداء عليهم