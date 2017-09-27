محكمة الاحتلال تنظر في استئناف الشيخ رائد صلاح

تنظر محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، بالاستئناف الذي قدمه طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ضد قرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية بحقه.

وقدم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح إلى المحكمة المركزية استئنافا على قرار محكمة الصلح في حيفا وطلب إطلاق سراحه.

ويضم طاقم الدفاع المحامي أفيغدور فلدمان والمحامي خالد زبارقة واللذين طعنا في ادعاءات النيابة، وطالبا بإطلاق سراح الشيخ صلاح.

ورفضت نيابة الاحتلال الاستئناف وأصرت على تمديد اعتقال الشيخ صلاح حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، بينما تنظر المحكمة في هذه الساعة بطلب الاستئناف.

وقال الشيخ رائد صلاح عند دخوله قاعة المحكمة إنه "رغم كل الظروف الصعبة التي أمر بها، واضح لي أنني في موقف لا تنازل فيه عن أي آية من القرآن الكريم ولا عن حديث نبوي شريف، ولا تنازل عن حجر من المسجد الأقصى، ولا تنازل عن أي ثوابت إسلامية، عربية وفلسطينية، لا تنازل حتى نلقى الله تعالى