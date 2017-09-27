الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا بحملة اقتحامات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة والقدس المحتلتيْن.

وقال بيان لقوات الاحتلال، إنها اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينيا، بزعم أنهم "مطلوبون".

وقالت مصادر إن الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا وأصاب آخر خلال مواجهات؛ فجر اليوم الأربعاء، في مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي بيت لحم جنوب الضفة، بالإضافة لاعتقال شاب فلسطيني من بلدة حوسان غربي بيت لحم.

وبيّن أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان فلسطينيين من مخيم جنين غربي المدينة شمال الضفة المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وخامسا من مخيم الفارعة للاجئين جنوبي طوباس.