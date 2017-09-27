"القسام" تزف أحد مجاهديها الأوائل إثر وفاته بمرض عضال

قناة الأقصى - غزة

توفي فجر اليوم الأربعاء، القائد القسامي والأسير المحرر محمد حسان "أبو نضال"، بعد صراع طويل مع المرض، لازمه في سجون الاحتلال الصهيوني.

والشهيد حسان، هو أسير محرر في صفقة وفاء الأحرار وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 25 عاماً ووالد الشهيدين نضال وعمار حسان.

في السياق، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد أبو نضال، مشيرة إلى أنه أحد مجاهديها الأوائل ووالد الشهداء القساميين نضال وعمار.

وأضافت: "يمضي الشهيد حسان إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية حيث قضى في سجون الاحتلال 24 عاماً قبل أن يكسر قيده في صفقة وفاء الأحرار، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدا".

وتابعت " نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".