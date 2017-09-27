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خلال تدريب عسكري..

بالصور : مقتل ضابط وجندي صهيونيين وإصابة 4 بانقلاب دبابة في الجولان

الأربعاء 27 سبتمبر 2017 09:15 ص بتوقيت القدس المحتلة

مقتل ضابط وجندي صهيونيين وإصابة 4 بانقلاب دبابة في الجولان

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت القناة العبرية السابعة، إن ضابطا وجندي صهيونيين قتلا اليوم الأربعاء، وأصيب أربعة آخرين، عقب انقلاب دبابة خلال تدريب لكتيبة المدفعية "411" في مرتفعات الجولان.

وأفادت القناة العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 2 فجر اليوم، عندما كانت الدبابة؛ في طريقها لمنطقة التدريب.

واضافت أن "الدبابة انقلبت وسقطت في حفرة عمقها 8 أمتار، مما تسبب في مقتل الضابط والجندي وإصابة أربعة جنود آخرين، وصفت جراحة أحدهم بالخطيرة"، مشيرة إلى أن عددا من الجنود احتجزوا داخل الدبابة لساعتين قبل أن يجري تحريرهما.

وذكرت القناة السابعة، أن قائد القوات البرية في جيش الاحتلال قرر وقف السير وقت الظلام لهذه المدافع إلى حين معرفة أسباب الحادث من قبل لجنة جرى تعيينها للتحقيق فيه.

وقبل أسبوعين، أصيب ثلاثة جنود بجراح طفيفة، بعد انقلب دبابة "ميركافا"؛ خلال التدريب في مرتفعات الجولان المحتل.

مقتل ضابط وجندي صهيونيين وإصابة 4 بانقلاب دبابة في الجولان
مقتل ضابط وجندي صهيونيين وإصابة 4 بانقلاب دبابة في الجولان
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