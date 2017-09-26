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دراسة: الحرمان من النوم يسهم في تراجع الأداء المعرفي

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 07:03 م بتوقيت القدس المحتلة

دراسة: الحرمان من النوم يسهم في تراجع الأداء المعرفي

أظهرت دراسة أمريكية حديثة نُشرت في دورية (JNeurosci) العلمية، أن الحرمان من النوم ليلًا يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ، ويسهم في تراجع الأداء المعرفي.

ولرصد أخطار الحرمان من النوم على الدماغ، راقب الباحثون في المعهد الوطني للصحة العقلية بالولايات المتحدة مجموعة من الفئران التي حرموها من النوم وراقبوا أداء الدماغ لديها باستمرار.

ووجد الباحثون أن الحرمان من النوم أثر على قدرة الدماغ على معالجة المعلومات مع مرور الوقت، ما يمكن أن يسهم في تراجع الأداء المعرفي خلال الوقت الذي يستيقظ فيه الإنسان.

ووجدوا أيضا أن الاستيقاظ بشكل مستمر، وعدم الحصول على القسط الكافي من النوم ليلا، يعطل نشاط الخلايا العصبية في الدماغ المسؤولة عن معالجة المعلومات.

كانت دراسة سابقة كشفت أن الحرمان من النوم لمدة ليلة واحدة فقط، تفوق أخطاره الصحية اتباع نظام غذائي عالي الدهون لمدة 6 أشهر، ويضاعف خطر الإصابة بمرض السكري.

وفي السياق ذاته، أفادت دراسات بأن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، أي حوالي 7 إلى 8 ساعات يوميا، يحسن الصحة العامة للجسم ويقي من الأمراض وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي.

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